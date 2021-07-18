مكافحة كورونا: ربنا ساترها معانا في الموجة الثالثة.. الرابعة في سبتمبر

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن اللجنة اجتمعت الجمعة الماضية وأكدت أن الموجة الثالثة من الفيروس انتهت بسلام، متابعا: «بشكر وزارة الصحة والرئاسة وكل الأطباء إحنا ربنا ساترها معانا وعدينا على خير الموجة الثالثة».

وأضاف «سليمان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» ويقدمه الإعلامي سيد علي، اليوم الأحد، أن الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد في مصر ستحدث في نهاية سبتمبر المقبل أو منتصفه، خاصة أن عددا من الدول المجاورة زادت الحالات فيها مثل لبنان، في الوقت الذي أغلقت تونس بعد زيادة الإصابات فيها لأعداد غير مسبوقة وكذلك تفكر فرنسا في تطبيق نفس الأمر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن زيادة معدلات التطعيم ستقلل من حدة الموجة الرابعة.

وأوضح عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن اجتماع الجمعة الماضية تحدث عن البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 واستخدام الأطباء بكثرة للأدوية المضادة للجلطات أو الأدوية التي تعالج المناعة، لافتا إلى أن الأمر يتوقف على السلالة المصاب بها الشخص، وتابع: «فيه فيتامين سي وزنك في البروتوكول بس بيتاخد بنسب معينة لأن فيه ناس صرفوا الفيتامينات بنسبة كبيرة وده أثر على حالة الأشخاص وإحنا خلينا شرط تناول الفيتامين اختياري وحسب رؤية الطبيب، وتاني تغيير رفعنا تماما استخدام الأدوية مضادة للجلطات بصورة علاجية ولكن أصبحت بصورة وقائية».