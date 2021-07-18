الكاثوليكية تتخذ 9 قرارات جديدة في ختام اجتماعات السينودس البطريركي

أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر اتخاذ 9 قرارات جديدة خلال اجتماع سينودس البطريركي، الذي عقد بدعوة من الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأسكندريّة وسائر بلاد المهجر للأقباط الكاثوليك، بدار القديس اسطفانوس بالمعادي.

وشملت قرارات السينودس البطريركي:

1- توجيه الشكر إلى الأنبا دانيال مطران الإسماعيلية، وكل الفريق المعاون لنيافته في لجنة التعليم المسيحي، وذلك لما قامت به اللجنة من أعمال في الفترة السابقة.

2- التأكيد على أهمية البعثات الدراسية بالخارج للطلاب الإكليريكيين. كما تدارس الاحتياجات الروحية والمادية للشمامسة الدارسين بالخارج.

3- التجديد لمدة ثلاث سنوات أخرى، تنتهي في 1 سبتمبر 2024، للأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف، أمينا لسر السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية. وتم أيضا انتخاب الأنبا دانيال لطفي مطران الإسماعيلية لمهمة أمين سر مساعد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

4- تدارس موضوع ترسيم بعض الإيبارشيات التي تحتاج لإعادة ترسيم الحدود بما يتناسب مع الظروف الرعوية ومستجداتها، وذلك من أجل خدمة رعوية أفضل لكل المؤمنين.

5- انتخاب الأنبا توما حليم زائرا بطريركيا لأبناء الكنيسة في الكويت ولبنان والإمارات واستراليا، والأنبا عمانوئيل عياد زائرا بطريركيا لأبناء الكنيسة في أوروبا، والأنبا كيرلس وليم زائرا بطريركيا لأبناء الكنيسة في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لكل من المطارنة المنتخبين.

6- كلف السينودس البطريركي الأنبا باخوم نصيف، منسّقا بين الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر، والأمانة العامة لسينودس الأساقفة في روما، وذلك للتحضير للجمعية العمومية للسينودس 2021 – 2023.

7- تناول السينودس البطريركي في اجتماعاتهم أيضا دراسة ظروف وحياة الكهنة المسنين والطرق الأفضل للاهتمام بصحتهم وحياتهم.

8- صلى السينودس لأبنائهم الكهنة والرهبان والرهبات والمؤمنين في الكنيسة الكاثوليكية في مصر والمهجر، ومنحونهم البركة طالبين لهم كل القوة والمعونة والثبات.

9- تحديد موعد للرياضة الروحية السنوية للسينودس البطريركي في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل.