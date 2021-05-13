وفد من الكنيسة الكاثوليكية يهنئ محافظ جنوب سيناء بعيد الفطر

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، وفدا من الكنيسة الكاثوليكية، يمثل الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وسيناء شمالا وجنوبًا، يمثل المجلس الرعوي للكنيسة الكاثوليكية بشرم الشيخ، «كنيسة سيدة السلام للكاثوليك»، بحضور الأب إرميا نشأت، راعي الكنيسة، وميشيل رجل أعمال بشرم الشيخ، وعلاء مفيد مدير عام أحد الفنادق بشرم الشيخ، ونادية فازانا إيطالية الجنسية تعيش بشرم الشيخ.

الوفد يهدى المحافظ «وثيقة الأخوة الإنسانية»

قدم الوفد الكنسي التهنئة لمحافظ جنوب سيناء بعيد الفطر المبارك، وأهداه «وثيقة الأخوة الإنسانية»، وهي الوثيقة التي أبرمها الدكتور الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، وقداسة البابا فرنسيس، بابا روما بالإمارات، وتحث على التعايش المشترك.

وقدم محافظ جنوب سيناء الشكر للوفد، بحضور عدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، وفد الكنيسة الإنجيلية برئاسة القس إيهاب سمير ميثاق راعي الكنيسة الإنجيلية بشرم الشيخ، وممثل الطائفة الإنجيلية بمحافظة جنوب سيناء، وبصحبته وجيه كمال، وماجد ناجح.

وقدم الوفد التهنئة من الشعب الإنجيلي لمحافظ جنوب سيناء والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، بمناسبة عيد الفطر المبارك.