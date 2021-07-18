شقيق ياسمين عبدالعزيز: «لما تستقر حالة أختي هطمنكم»

كشف الفنان وائل عبدالعزيز، تطورات الحالة الصحية لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، حيث تُعالج في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، قائلًا: «لما نطمن وتستقر الحالة هنطمن الناس عليها».

وكتب وائل عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «أرجو من الصحفيين احترام واستيعاب قلقنا، وعدم نشر أي تصريحات أو صور مش عن لسانا، ولما نطمن وتستقر الحالة، هنطمن الناس عليها، وكل ما نطلبه الآن الدعاء في الأيام المفترجة دي».

تفاصيل الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز

وكانت بداية رحلة ياسمين عبدالعزيز مع الخطر، أمس، حينما أجرت عملية جراحية من أجل استئصال ورم ليفي من على الرحم، ورغم اعتيادية العملية، إلا أن أثناء إجراء العملية في أحد المستشفيات الكبرى، حدث خطأ ما أثناء نقل الدم، واستلزمت ياسمين الحصول على أكياس من الدم والبلازما.

ونقلت ياسمين عبدالعزيز للعناية المركزة، وهي تعاني من تلوث وتسمم فى الدم، وهو ما ترتب عليه دخولها من جديد غرفة العمليات من اجل اجراء عملية جراحية جديدة خلال الساعات المقبلة.

وفي أول رد رسمي من زوج ياسمين عبدالعزيز، الفنان أحمد العوضي، كتب عبر حسابه بـ«فيس بوك» قائلًا: «يا جماعة بعد إذنكم أي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط، وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل شكرا ليكم».

وأضاف: «هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم.. دي كفايه إنها تهون عليها».

طلب الفنان أحمد العوضي من جمهوره ومتابعيه ضرورة الدعاء لزوجته ياسمين عبدالعزيز، بقوله: ادعولها تقوم بالسلامة زي ما انتو دايمًا بتدعولها بالنجاح والتوفيق، هى دلوقتي محتاجة دعواتكم.