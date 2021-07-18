عاجل.. السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبو ظبي

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة، للتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب ولي عهد أبوظبي خلال الاتصال، عن خالص التمنيات بالسلام والازدهار لمصر وشعبها، وبادل الرئيس الشيخ محمد بن زايد التهنئة بهذه المناسبة المباركة، متمنيا أن يعيدها الله عز وجل على دولة الإمارات وشعبها الشقيق بالخير واليُمن والبركات.