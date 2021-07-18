محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

بعث اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء في برقية محافظ الجيزة: «يطيب لي سيادة الرئيس ونحن نحتفل بعيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الغالية والأمة الإسلامية بالخير والبركات، أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية، بأصدق التهاني القلبية المقرونة بأسمى آيات التقدير والولاء والعرفان، داعين المولى عز وجل أن يديم على سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم ويكلل خطاكم وجهودكم البناءة لتواصلوا مسيرة عطائكم حتى يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر».

كما بعث محافظ الجيزة، برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلس النواب والشيوخ، ووزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزير الداخلية، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية والوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة.

وأعرب فيها عن التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير لوطننا العزيز.

كما تقدم محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة بخالص التهاني للمواطنين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.