«زمزم» عن «حياة كريمة»: السيسي اختار الأصعب بتطوير القرى بدلا من إقامة أخرى جديدة

قال مصطفى زمزم، سفير المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «صناع الخير»، إن المشروع القومي حياة كريمة، هو الأضخم من نوعه على مستوى العالم، ويشهد سيمفونية من التعاون والشراكة بين كل أبناء ومؤسسات الوطن لانتشال الأهالي من الجهل والفقر، وهو مشروع القرن، حيث يخدم 58 مليون مواطن، أي أكثر من نصف سكان مصر، وهو ما يعادل سكان بعض الدول العربية والغربية.

وأضاف «زمزم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد»، الذي يعرض عبر شاشة «TEN»، أن حجم الإنفاق في هذا المشروع يبلغ 700 مليار جنيه، لتوفير بنية أساسية وتحتية ومرافق وخدمات ومدارس وخدمات تعليمية وصحية وإنشائية وسكن كريم وتمكين اقتصادي وتمكين اجتماعي لخلق جمهورية جديدة.

وتابع سفير المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «صناع الخير»، أن تدشين قرى في الصحراء أسهل كثيرا من العمل في القرى القائمة بالفعل، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يمتلك العزيمة والإرادة لاتخاذ القرار للعمل في القرى القائمة في إطار هذا المشروع.

وتابع مصطفى زمزم، بأن إهمال الريف المصري تعرض للإهمال لأكثر من 50 عاما، وكان يهاجر الأهالي من الريف إلى الحضر، ما أدى إلى تدشين مناطق عشوائية كلفت الدولة مليارات الجنيهات من أجل حل مشاكلها، وبالتالي فإن الوصول إلى الأهالي في الريف المصري يعد حلا لهذه الأزمة من جذورها، عبر تقديم الخدمات والمشروعات لهم وتوطينهم في قراهم التي تعتبر أصل البلد وخير مصر.