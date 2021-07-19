أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الاثنين 19 يوليو 2021

يأتي فصل الصيف وتكثر معه أنواع الفاكهة التي يحب الناس تناولها وشراءها، لذا ترصد «الوطن»، أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الاثنين 19 يوليو، في ظل اهتمام المواطنين بمتابعة الأسعار بشكل يومي، وذلك على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

وتباينت أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الأحد، وجاءت على النحو التالي:

سعر العنب

وصل سعر الكيلو جرام من العنب البناتي والأحمر اليوم الاثنين إلى نحو 15 جنيهًا، بينما سجل الكيلو جرام من العنب الأسود اليوم نحو 25 جنيهًا.

سعر الشمام

تراوح سعر الكيلو جرام من الشمام بين 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.

سعر التين البرشومي

وتراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي اليوم بين 15 و25 جنيهًا.

سعر الكنتالوب

بلغ سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق اليوم نحو 6 جنيهات للكيلو

سعر الخوخ

واستقر سعر الكيلو جرام من الخوخ البلدي اليوم، عند 15 جنيهًا.

سعر البلح الرملي

وتراوح سعر الكيلو جرام من البلح الرملي بين 12 إلى 18 جنيهًا.

سعر البطيخ

وتراوح سعر البطيخ اليوم بين 20 جنيهًا و50 جنيهًا.

سعر البرقوق

وبلغ سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري اليوم، نحو 25 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البرقوق الإنجليزي إلى 20 جنيهًا.

سعر المشمش

وتراوح سعر كيلو المشمش الصحراوي اليوم في الأسواق بين 12 إلى 20 جنيهًا.

سعر المانجو

سجل الكيلو من المانجو فص نحو 50 جنيهًا، ووصل سعر المانجو عويس إلى 35 جنيهًا، والهندي سجل 25 جنيهًا، والزبدية سجل 20 جنيهًا، وكيلو المانجو البلدي 18 جنيهًا، وسعر كيلو المانجو الدبشة 15 جنيهًا، والصديقة 20 جنيهًا.