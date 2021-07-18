التضامن: تدخلات «برامج الألف الأولى» تستهدف المرأة منذ الحمل حتى الوضع

قالت الدكتورة إيمان حلمي، معاون وزير التضامن الاجتماعي للشؤون الاقتصادية، إن مبادرة «حياة كريمة» يجري العمل فيها بملامح رئيسية تستهدف 175 مركزا و4 آلاف قرية على مدار 3 سنوات بها تدخلات تنمية متكاملة، وكذا مبادرات خاصة بالتدخلات الاقتصادية والاجتماعية وتطوير البنية التحتية بالريف المصري.

وأضافت «حلمي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الهدف الرئيسي من المبادرة تحسين جودة حياة المواطن المصري، وفق رؤية مصر 2030، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة ضمن 17 بندًا، «المشروع متكامل بشكل تنموي».

وأوضحت أن التدخلات التي تقوم بها الوزارة تبدأ من سن الطفولة المبكرة حتى سن المعاش، حيث إن الوزارة لديها برامج خاصة بالطفولة المبكرة والمتسربين من التعليم والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر الأولى بالرعاية وصولا لسن المعاش، «إحنا تدخلاتنا متعددة، ومحاور العمل لينا مختلفة وكمان الأنشطة، وعندنا أجزاء أخرى خاصة بخدمات الأسرة والطفولة».

وأكدت أن محور التنمية المجتمعية يتم من خلال منهج متكامل يشمل 12 رسالة مختلفة في كافة البرامج التي تهم المواطن المصري، ويجري العمل فيه بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، «ونستهدف الوصول لـ20 ألف رائدة لإجراء فحوص ميدانية ورصد للأسر لخدمة قواعد البيانات».

وأشارت إلى وجود تدخلات خاصة ببرامج الألف يوم الأولى، التي تستهدف المرأة منذ الحمل حتى وضع جنينها، كما يجري استهداف نحو أكثر من 5 آلاف فصل لمحو الأمية، وتوجد تدخلات خاصة بإنشاء 1200 مدرسة مجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الخاصة بالمتسربين بالتعليم، وكذا عيادات تنظيم الأسرة بالتنسيق مع وزارة الصحة والجمعيات الأهلية.