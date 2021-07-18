فيس بوك يضع إعلانا لنفسه عبر إنستجرام

قد يمتلك تطبيق فيسبوك Facebook، أكبر عدد مستخدمين من أي منصة وسائط اجتماعية أخرى، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه الأكثر شعبية، فالآن يبدو أن شخصًا ما في Facebook، يشعر بالغيرة قليلاً على الأقل من نجاح تطبيق إنستجرام Instagram على الأقل، هذا ما يقترحه اختبار جديد يضرب تطبيق Instagram.

وقال موقع Engadget، أنه تمت ملاحظة تطبيق إنستجرام Instagram، يختبر دعاية في الجزء العلوي من خلاصات المستخدمين، تذكرهم بالميزات المتوفرة فقط على Facebook.

وأضاف أنه يعرض بعض هذه المميزات من بينها كيفية العثور على وظيفة، أو المواعدة عبر الإنترنت، أو شراء البضائع وبيعها، أو متابعة آخر الأخبار.

وفي الوقت الحالي، اختبار صغير يشمل عددًا قليلاً جدًا من المستخدمين، ويمكن إزالة الرسالة، لكن لا يزال من المحير رؤية أكبر شبكة اجتماعية في العالم، تعلن عن نفسها بشكل أساسي على واحدة من ممتلكاتها الأصغر.

لكن لا ينبغي أن يكون الأمر مفاجئًا، فيقال إن مارك زوكربيرج كان لفترة طويلة مالحًا قليلاً على الأقل حول نجاح Instagram النيزكي، كما ورد من قبل مدير تنفيذي سابق في Instagram، «كان Facebook مثل الأخت الكبرى التي تريد أن تلبسك للحفلة لكنها لا تريدك أن تكون أجمل منها».

وفي الوقت الحالي، ليس لدينا دليل ملموس على أن شخصًا ما في Facebook قد أجبر Instagram على اختبار هذه «الميزة».. لكن أعني، ما سبب وجود Instagram؟ لا يفيد بأي حال من الأحوال عن طريق توجيه المستخدمين إلى Facebook، ولكن يمكن لـ Facebook بالتأكيد استخدام التعزيز.

وعادةً ما تشهد منشورات إنستجرام Instagram مشاركة أعلى بكثير من مشاركات Facebook، من خلال القصص المتناقلة، يبدو أن الناس يستمتعون بالفعل باستخدام Instagram -أو على الأقل يتسامحون معه- بينما يكره العديد من الآخرين بنشاط Facebook ويستخدمون التطبيق فقط على مضض.