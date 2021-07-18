لميس الحديدي عن حالة ياسمين عبدالعزيز: «في حاجات منقدرشي نقولها»

قالت الإعلامية لميس الحديدي، مُقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، إنها تتمنى الشفاء العاجل للفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي تعاني من أزمة صحية حاليا، بعد خطأ طبي تعرضت له خلال عملية جراحية خضعت لها.

وأضافت «لميس»، خلال حلقة اليوم الأحد من برنامجها، أن ياسمين عبدالعزيز لا تمثل لها فنانة ونجمة كبيرة فقط، بل صديقة عزيزة عليها، وتتمنى أن يشفيها الله سبحانه وتعالى.

وتابعت الإعلامية: «هنتكلم طبعا عن حالة ياسمين عبدالعزيز النهاردة، بس فيه حاجات هينفع نقولها، وحاجات مش هينفع نقولها احتراما لأسرتها».

وبدأت رحلة ياسمين عبدالعزيز مع الخطر، أمس السبت، حينما أجرت عملية جراحية من أجل استئصال ورم ليفي من على الرحم، ورغم اعتيادية العملية، إلا أن أثناء إجرائها بأحد المستشفيات الكبرى، حدث خطأ ما أثناء نقل الدم إليها.

وعلى أثر ذلك نقلت ياسمين عبدالعزيز للعناية المركزة، وهي تعاني من تلوث وتسمم فى الدم، وهو ما ترتب عليه دخولها من جديد غرفة العمليات من أجل اجراء عملية جراحية جديدة من المفترض أن تخضع لها خلال الساعات المقبلة.

وفي أول رد رسمي من زوج ياسمين عبدالعزيز، الفنان أحمد العوضي، كتب عبر حسابه بـ«فيس بوك» قائلًا: «يا جماعة بعد إذنكم أي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط، وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل شكرا ليكم».

وأضاف: «هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم.. دي كفايه إنها تهون عليها».

وطلب الفنان أحمد العوضي من جمهوره ومتابعيه ضرورة الدعاء لزوجته ياسمين عبدالعزيز، بقوله: «ادعولها تقوم بالسلامة زي ما انتو دايمًا بتدعولها بالنجاح والتوفيق، هى دلوقتي محتاجة دعواتكم».