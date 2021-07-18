العناية الإلهية تنقذ ماندو العدل من موت محقق: واحد سحبني من الغريق

أنقذت العناية الإلهية المخرج ماندو العدل قبل أن يلفظ أنفاسه غرقًا داخل المياه، قائلًا: «كنت هروح فيها.. الحمد لله على كل حال».

وكتب ماندو العدل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «النهاردة نزلت البحر وأنا بعرف أعوم كويس.. دخلت جوه شوية، وبعدين حسيت إني تعبان ومش قادر أقف حتى في الميه وماليش طول.. عُومت عشان أرجع والمسافة كانت بعيدة».

وأضاف: «ابتدى نفسي يروح، وبقيت حتى مش قادر أرجع على الشط.. لولا ستر ربنا وواحد كان بعيد عني شوية.. قعدت أنادي وأشاورله فجالي وسحبني لغاية ما بقي ليا طول.. كنت روحت فيها الحمد لله على كل حال.. وشكرًا للي أنقذني ويارب حسن الخاتمة».

ماندو العدل بين السما والأرض

وشارك المخرج ماندو العدل، في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل بين السما والأرض، المأخوذ عن قصة للأديب العالمي نجيب محفوظ.

وتدور أحداث العمل داخل مصعد معلق، يتواجد فيه أبطال العمل، حيث قررت إحدى العصابات تعطيله عمدًا، لمنع هاني سلامة، الذي يجسد دور أستاذ فلسفة من الصعود، بسبب آرائه ضد الجماعات المتطرفة.

ويضم المسلسل نخبة كبيرة من النجوم، على رأسهم هاني سلامة الذي يجسد شخصية أستاذ الفلسفة، والفنان محمود البزاوي، الذي يقوم بدور «البواب»، ومصطفى درويش، الذي يلعب دور «الضبع» أحد أفراد العصابة، ونجلاء بدر التي تجسد دور فنانة شابة مشهورة، والفنانة القديرة سوسن بدر، ومحمود الليثي الذي يلعب دور شاب ملتحٍ يقوم بتلاوة القرآن، ومحمد ثروت في دور مهندس، ومحمد لطفي الذي يلعب دور رجل أعمال «محمد لطفي، ويسرا اللوزي وعمرو صالح، وندى موسى التي تجسد دور عاملة بمنزل صاحب حفل عيد الميلاد، ونورهان في شخصية سيدة حامل، إضافة إلى أحمد بدير الذي يلعب دور صاحب مكتبة.