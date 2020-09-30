ماندو العدل عن الفنانة حنان ترك: خسارة.. سابت فراغ حقيقي

وجّه المخرج محمد العدل "ماندو"، رسالة إلى الفنانة المعتزلة حنان ترك، قائلا إنّ اعتزالها خسارة لعالم الفن.

وكتب ماندو، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: حنان ترك، ممثلة كبيرة وسابت فراغ حقيقي، خسارة إنها مكملتش.

وارتدت حنان ترك الحجاب أولًا، وقدمت عددا من الأعمال الفنية، بينها "هانم بنت باشا، القطة العميا، أخت تريز، المصلحة".

وفي العام 2012 قررت حنان ترك اعتزال الفن نهائيًا، وذلك في اتصال هاتفي مع الإعلامي نيشان في برنامج "أنا والعسل"، على قناة "الحياة" أثناء لقاءه مع الفنانة سمية الخشاب في أغسطس 2012، إذ قالت: "أنا قررت بفضل الله اعتزالي للتمثيل في اللحظة دي، هي الخطوة اللي كنت أتمناها من الله سبحانه وتعالى، يعني (أخت تريز) المسلسل الأخير ليا في التمثيل".

وعرض مؤخرًا للمخرج ماندو العدل، فيلم صاحب المقام، على إحدى المنصات الإلكترونية، بطولة آسر ياسين، يسرا، بيومي فؤاد، أمينة خليل، محسن محيي الدين، محمود عبدالمغني، إبراهيم نصر، ميدو عادل، إنجي المقدم، محمد لطفي، من تأليف إبراهيم عيسى.

وتدور أحداث "صاحب المقام" حول "يحيى" الذي يعيش في عالم من الثروة واللا مبالاة، وحينما يقرر هدم مقام يرتاده الزوار من أجل إنشاء منتجع سياحي، تنقلب الأمور، ويصبح الأمل الوحيد في امرأة غامضة تُدعى "روح".

ومع المخرج ماندو العدل، يعود الفنان هاني سلامة، مجددًا إلى شاشة السينما، من خلال فيلم "تحت تهديد السلاح"، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، بطولة عدد من الفنانين أبرزهم غادة عادل، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد بدير، بجانب عدد آخر من النجوم.

وكان المخرج محمد العدل "ماندو"، أعلن عبر حسابه على فيس بوك، تعاونه للمرة الثانية مع الفنان هاني سلامة، إذ تعاونا من قبل في مسلسل الداعية.