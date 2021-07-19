شقيق ياسمين عبد العزيز: سنعلن عن حالتها الصحية بعد خروجها من الرعاية

قال وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الحالة الصحية لشقيقته فور خروجها من العناية المركزة.

كما نشر «وائل» عبر حسابه على «فيسبوك» صورة لشقيقته، وعلق عليها بكلمة «يارب».

وكشف «وائل»، صباح أمس، عبر «فيسبوك» عن تطورات الحاله الصحية لشقيقته، قائلًا «صباح الخير.. أنا كل الي هقدر أقوله دلوقتي، ادعوا لياسمين حالتها خطرة».

وكان الفنان أحمد العوضي، زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز، رد مؤخرا على حملة التشويه التي تعرضت لها زوجته، على حد قوله، وكتب على «فيسبوك»، قائلًا: «السادة الصحفيين زملائي بيبعتوا لي إن الخبر ده بيتبعت لهم من رقم دولي.. طبعًا حملة التشويه ضد ياسمين معروفة، ومعروف مين وراها، وأنا لحد دلوقتي ساكت احترامًا للجمهور المحترم، لكن زوجتي خط أحمر.. ده لكل من يتعمد تشويه ياسمين أمام المجتمع، وعدم ردي على كل التجاوزات هو احترام للجمهور المحترم وإعمالًا لقول سيدنا عمر (أميتوا الباطل بالسكوت عنه)، وإعمالًا لقول الإمام الشافعي، (إذا خاطبك السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت)».

وتابع: «حملات التشويه المدفوعة والمستمرة ضدي أنا وياسمين ما هي إلا محاولات بائسة لن تجد نفعًا، فها هو خبر نشرته صفحة أُعدت خصيصًا لياسمين.. تاريخ الصفحه من ثلاثة أيام، أنا لن أتجاوز احترامًا للجميع، ورجائي لمن تسول له نفسه لتشويه صورة ياسمين الهدوء والراحة، ونبطل اللجان واللجان المضادة، والأفضل توفير كل هذا المال لأعمال الخير، فمن الأفضل أن لا نتجاوز احترامًا للهيبة، واحترامًا للجمهور العزيز، شكرًا للسادة الصحفيين اللي بعتولي يسألوني، وشكرًا للجمهور المحترم الواعي المثقف».