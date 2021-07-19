خالد سليم يطرح «عشمني» على يوتيوب (فيديو)

طرح النجم خالد سليم، أغنية جديدة تحمل اسم «عشمني»، عبر قناته بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، وكذلك منصاته الإلكترونية المختلفة عبر موقع التواصل الاجتماعي.

«عشمني» من كلمات هشام صادق وألحان مدين

الأغنية من كلمات هشام صادق، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وهندسة صوتية هاني محروس، وديجيتال ماستر أمير محروس، وجيتار مصطفى أصلان، وكولة عبدالله حملي، وكلارينيت محمد فوزي، وطبلة أحمد عيادي.

كلمات أغنية «عشمني»

تقول كلمات أغنية «عشمني»:

عشمني وراح في دقيقة وعاش وكأنه نسيني

طب يعني هيعمل اية بقا لو جت عينه في عيني

عذبني وساب قلبي غلبني عذاب قلبي

سهرني ومن قلبي الله يجازيه

كان على نياته وسبحان الله فجأة اتحول

مش ده اللي قابلته ولا اتعرفت عليه في الأول

بقا ده اسمه حبيب قلبي وده اللي استناه قلبي

لو يعمل اية قلبي ما هيرضى عليه

غاب عني وساب قلبي في نار واعمل اية

لية طيب راح مش مرتاح من بعدية

عيب أصل يسيب اللي بكل عيوبه شاريه

غاب عني وساب قلبي في نار واعمل اية

لية طيب راح مش مرتاح من بعدية

عيب أصل يسيب اللي بكل عيوبه شاريه

مين كان يتصور أن الوضع ده يوم يحصلي

صعبان ع الناس كلها لكن مكسوفة تقولي

عشت مخبئه في قلبي وعاش يحلم بيه قلبي

ياما خوفت عليه بقلبي واخرتها أهي

أنا مش مستوعب وحياة ربنا اية اللي حصله

كان بينا حاجات حلوة وعدني تزيد طب لية قلوا

كان عمره أذاه قلبي طب يوجع لية قلبي

لية طب يرضى لقلبي أن ده يحصل فيه

غاب عني وساب قلبي في نار واعمل اية

لية طيب راح مش مرتاح من بعدية

عيب أصل يسيب اللي بكل عيوبه شاريه.