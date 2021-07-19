حددت السلطات السورية موعد صلاة عيد الأضحى 2021 فى سوريا، موضحة أنها ستكون فى الخامسة و59 دقيقة صباح غدا الثلاثاء 20 يوليو الجارى وفقا لما أعلن المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف السورية أن أول أيام عيد الأضحى المبارك هو غدا الثلاثاءوقررت السلطات السورية منح إجازة عيد الأضحى من يوم الأحد 18 يوليو وحتى الخميس 22 يوليو.

ومع تحديد موعد صلاة عيد الأضحى 2021 فى سوريا، أصدر رئيس مجلس الوزراء السورى المهندس حسين عرنوس بلاغاً يقضي بتعطيل الجهات العامة اعتباراً من يوم الأحد 18 وحتى يوم الخميس 22 يوليو، باستثناء الجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.

وإثر تحديد موعد صلاة عيد الأضحى 2021 فى سوريا، أعلنت وزارة الصحة استمرار أقسام الإسعاف والطوارئ بالعمل في المشافي على مدار الساعة لاستقبال المراجعين إضافة إلى المراكز الصحية المناوبة بمختلف المحافظات ومنظومة الإسعاف على المستوى الوطني خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأصدرت الصحة السورية تعميماً لمديري الصحة ومشافي الهيئات العامة أكدت فيه ضرورة التزام الاختصاصيين المناوبين بالوجود الفعلي في أقسامهم والمراقبة المستمرة لخزانات واسطوانات الأوكسجين والانتباه لتأثير عوامل الجو عليها وتفعيل مكتب الجاهزية على مدار الساعة.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى التشدد في اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وخاصة ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد وغسل الأيدي، لافتة إلى أهمية البقاء في المنزل في حالة الشعور بالمرض ومراقبة الأعراض والتواصل مع الأسرة والاصدقاء عن طريق الهاتف أو المحادثة عبر الفيديو.

وشددت الوزارة أهمية اتباع الإرشادات الصحية العامة لقضاء عطلة عيد آمنة عبر تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من تناول السوائل وعدم تناول الأطعمة مجهولة المصدر أو التي يشك بسلامتها للوقاية من التسممات الغذائية وتوخي الحيطة والحذر بكل ما يتعلق بألعاب الأطفال ومتابعتهم.

كما دعت الوزارة المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا بعد تسجيلهم على المنصة الإلكترونية المخصصة في حال كان موعد الجرعة الثانية يصادف في أحد أيام عطلة عيد الأضحى المبارك لمراجعة المركز الذي تلقوا فيه الجرعة الأولى أول يوم دوام بعد انقضاء العطلة.