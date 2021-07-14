رابط استخراج نتائج التاسع 2021 سوريا حسب رقم الاكتتاب

يبحث كثيرون عن رابط استخراج نتائج التاسع 2021 سوريا بالاكتتاب، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم السورية رسميا، ظهور نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة السورية بفرعيها الأدبي والعلمي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية لعام 2021، المعروفة بـ«نتائج البكالوريا 2021»، ورفعها عبر موقع وزارة التربية السورية.

وفي إطار الخدمات الإخبارية المختلفة التي تقدمها جريدة «الوطن» للطلاب في مختلف الوطن العربي في مجال التعليم على مدار الساعة، نقدم لكم رابط نتائج التاسع 2021 سوريا حسب رقم الاكتتاب، حيث يمكن للطلاب معرفة نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية العامة السورية بفرعيها الأدبي والعلمي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية لعام 2021 إلكترونيا.

رابط استخراج نتائج التاسع 2021 سوريا بالاكتتاب

ويمكن للطلاب السوريين الاستعلام عن رابط استخراج نتائج التاسع 2021 سوريا بالاكتتاب، للحصول على نتيجة الثانوية العامة السورية من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية، نتيجة التاسع 2021، أو الدخول من هنــا.

- الضغط على أيقونة النتائج الامتحانية.

- النقر على أيقونة اختيار دورة 2021.

- ستظهر لك نتائج شهادة الثانوية العامة السورية.

- الضغط على خانة اختيار الفرع المنتسب له الطالب «العلمي، الأدبي، الشرعي، التجاري، النسوي، الصناعي».

- إدخال المحافظة.

- إدخال رقم الاكتتاب.

- ابدأ البحث.

- وفي النهاية ستظهر النتيجة أمامك مباشرة.

وكان وزير التعليم السوري، الدكتور درام طباع، قال في تصريحات صحفية سابقة، إنّ نسبة النجاح في الثانوية العامة السورية، بلغت في الفرع العلمي 79.63%، وفي الفرع الأدبي 14.52%، أما الثانوية الشرعية فبلغت نسبة النجاح بها 19.60%، وفي الثانوية المهنية النسوية 20.48%، وبلغت نسبة نجاح الثانوية الصناعية 65.41%، فيما بلغت نسبة نجاح الثانوية التجارية 56.39%.

وأدى امتحانات الشهادة الثانوية في سوريا البكالوريا 2021 الدورة الأولى بفروعها كافة، نحو 250 ألف طالب وطالبة، داخل 2254 مركزًا امتحانيًا.