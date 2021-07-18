«الزراعة» تحذر من خروج الثعابين من جحورها بسبب موجة الحر: خلوا بالكم

علق الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، على الأخبار المنتشرة بأن البلاد ستتعرض إلى موجة شديدة الحرارة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، ستؤدي إلى خروج الثعابين من جحورها، قائلا: «يا ريت اللي بيشتغلوا في المزارع بالمناطق الزراعية ياخدوا بالهم»، موضحا أن صيف مصر يمتاز أنه صيف حار، وكل عام في فصل الصيف يشعر المواطنون أنهم لم يتعرضوا لدرجات حرارة مرتفعة مثل ذلك لأن الشتاء ينسيهم كل ما تعرضوا له خلال الصيف الماضي.

وأضاف «نبيل»، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، أنه من المتوقع أن يشهد أسبوع عيد الأضحى ارتفاعًا بدرجات الحرارة عن الارتفاع الذي شهدته البلاد قبل أيام، موضحا أن ذلك بسبب المنخفض الهندي الذي تسبب في ارتفاع درجات الحرارة بالعديد من المناطق بشمال إفريقيا بشكل خاص.

وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة إلى أن هذه الموجة بدأت بالبلاد منذ نحو أسبوعين، ومن المتوقع أن تستمر أسبوعًا آخر، ومن الوارد أيضا أن تمتد حتى تكمل شهرا كاملا.

وتابع أن الموجة الحارة عادةً ما يصاحبها ارتفاع نسبة الرطوبة أيضا، لكن هذا يحدث بشكل خاص بمحافظات شمال مصر، موضحا أن ارتفاع نسبة الرطوبة بالجو تجعل المواطنين يشعرون بارتفاع درجة الحرارة بشكل أكبر من درجة الحرارة الفعلية.

ونبه أنه من بعد 21 يونيو من كل عام يكون هناك طاقة حرارية عالية مصاحبة لارتفاع درجات الحرارة، وهي ما تستفز الثعابين والزواحف بالمناطق الصحراوية بالأخص على الخروج من جحورها هربا من تلك الطاقة الحرارية.

ونصح العاملين بالمزارع الموجودة بالمناطق الصحراوية خاصةً بالانتباه جيدا من هذه الزواحف، خاصة خلال آخر النهار، متابعًا: «يلبسوا حاجات في إيديهم دايما ويبعدوا عن الأماكن اللي فيها حشائش أو برك مياه».