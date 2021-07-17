«الزراعة»: إحالة المعتدين على الأراضي في العيد للنيابة

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، رفع درجة الاستعداد القصوى بالوزارة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ للتصدى لأى محاولات تعدٍ على الأراضى الزراعية، مع الإزالة الفورية لها فى المهد، بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلى، وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية طبقاً لقرار رئيس الوزراء فى هذا الشأن، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمنع التعدى تماماً على الأراضى الزراعية.

ووجَّه «القصير»، حسب بيان الوزارة أمس، قطاع الخدمات الزراعية والمديريات والتعاونيات بمتابعة استمرار شحن الأسمدة من الشركات حتى وصولها إلى المحافظات، وعدم التخلى عن أى حصة، ومتابعة ورصد أى اختراقات أو قصور، مع اتخاذ اللازم فوراً، كما كلف هيئة الخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بزيادة حملات التفتيش والمراقبة لرصد أى حالات تداول لحوم أو دواجن وأسماك غير صالحة؛ حفاظاً على حياة المواطنين وصحتهم، إضافة إلى التنسيق مع المحليات بشأن المجازر وجاهزيتها لذبح الأضاحى بالمجان خلال العيد؛ لمنع الذبح فى الشوارع حماية للبيئة من التلوث. وشدد «القصير» على جميع رؤساء الهيئات والقطاعات بمتابعة نطاق الأعمال التى تخص كلاً منهم، والتصرف حسبما يقتضيه صالح العمل، مؤكداً استمرار العمل خلال الإجازة فى معامل تحليل المبيدات وصحة الحيوان، وكذلك فى الحجر الزراعى والبيطرى؛ لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات السلع الاستراتيجية.