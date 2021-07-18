32 غرزة في وجه طفل بسبب «خناقة عيال»: «أم صاحبه عورته بمشرط»

حادث أليم، أفجع أسرة بأكملها، حيث تلقت الأم اتصالا من ابنتها، تبلغها بأن الابن الأصغر لها ينزف بغزارة من وجهه، انساب الأدرينالين في جسد الأم، وصارت تجري في المنزل كمن فقدت عقلها، ترى ماذا ألم بالصغير؟ على الفور توجهت إلى مكان عمل ابنتها لترى ابنها غارقا في دمه ووجهه مفتوح بمشرط، ويحتاج إلى تدخل جراحي، بسبب صعوبة الجرح الذي تسببت فيه والدة صديق له، انتقاما من «خناقة عيال» قديمة.

الطفل محمد عبده، كان ضحية انتقام شرير من والدة صديق له تدعى «مروة.م.ا»، بعد أن استغلت عملها بأحد المستشفيات الخاصة، وسحبت «مشرطًا»، وضربت به وجه الطفل «محمد»، ليصاب بجرح عميق، احتاج لخياطة بـ16 غرزة خارجية و16 داخلية، وفقًا لحديث الأم نحمده علي أحمد.

البداية كانت حينما اجتمعت الأسرتان في رحلة منذ 3 أسابيع في العين السخنة، وكعادة الأطفال انهمكوا في اللعب وتشاجروا على سبب تافه، دفع الطفل «محمد» لضرب نجل الجانية في كتفه، وهو ما لم يرض والد محمد بعدما شكت له الأم وعاقبه على الفور، بينما والدة محمد أصرت على جمع الطفلين ومصالحتهما أمام الجميع، ثم الاعتذار من والدته، حسب حديثها لـ«الوطن»، «سألتها إيه اللي يرضيكي قالتلي مفيش حاجة ترضيني».

والدة محمد: شوفت ابني سايح في دمه.. والجانية انتقمت من طفل

ضربة «محمد» الطفولية لصديقه، يبدو أنها أشعلت نار الانتقام داخل السيدة الثلاثينية التي تعمل في المستشفى ذاته الذي تعمل بها شقيقة الطفل، لذا استغلت ذهابه بطعام لشقيقته وطلبت منه الدخول إلى مكتبها، «قالتله تعالى أقولك حاجة، في البداية رفض بس طمنته، ولما دخل قالتله متقعدش وراحت جابت مشرط وضربته في وشه».

بعد دقائق من الواقعة حضرت «نحمده» لترى ماذا أصاب ابنها، فوجدت دماءه تسيل على ملابسه ويبكي بشدة من وجع الجرح، وعلى الفور اتجهت إلى مستشفى حكومي من أجل إثبات الحالة وكتابة ما حدث في تقرير طبي، بموجبه توجهت إلى قسم الدقي وحررت محضرًا رقم 9958 لسنة 2021.

وتابعت الأم: «أنا دلوقتي عايزة حق ابني، ذنبه إيه الطفل إن وشه يتعور ويتعمله عاهة مستديمة، هي مطلقة ودلوقتي مختفية خالص ومش في بيتها، أنا عايزة آخد حقي بالقانون وبناشد الأمن يوصلوا لها ويبردوا ناري».