عودة ذروة إصابات كورونا.. روسيا وإقليم كتالونيا يسجلان ارتفاعات قياسية

عادت ذروة إصابات فيروس كورونا، فى عدد من المناطق بدول العالم، حيث حذرت مديرة الخدمات الصحية في إقليم كتالونيا من تعرض مستشفيات الإقليم لضغط شديد جراء حدوث طفرة جديدة في الإصابات بالفيروس المسبب لمرض «كوفيد -19»، نهاية هذا الشهر، مع توجه بعض الموظفين لقضاء إجازتهم الصيفية.

وقالت «جيما كراوينكل»، في مقابلة مع إذاعة «آر إيه سي1»، إن الإقليم الواقع شمال شرقي إسبانيا، قد يشهد ارتفاع أعداد مرضى العناية المركزة من 300 في الوقت الراهن إلى نحو 500 مريض وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وأشارت إلى أن نظام الصحة العامة في كتالونيا يتعرض بالفعل لضغط كبير، بسبب زيادة عدد الإصابات التي يلقى باللوم فيها على سلالة دلتا الأكثر عدوى.

ولفتت «كراوينكل» إلى أن السلطات فشلت في نقل مدى الخطر الذي يمثله متغير دلتا إلى السكان المحليين، كما انتقدت الأشخاص الذين اشتبكوا مع قوات الشرطة الذين يعملون على تطبيق حظر التجول الليلي المفروض.

وسجلت روسيا أعلى نسبة وفيات أسبوعية بفيروس كورونا، وبلغت حصيلة الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا أعلى مستوى لها منذ بداية الوباء، وفقًا لبيانات مركز أزمات مكافحة فيروس كورونا.

وأوضح المركز -حسبما أوردته وكالة (تاس) الروسية- أنه خلال الفترة من 12 إلى 18 يوليو الجاري، تم تسجيل 5417 حالة وفاة ناجمة عن العدوى الجديدة بالفيروس، وتعد تلك الأعداد هي الأعلى منذ بداية الوباء.

وأشار المركز إلى أن الوضع تحسن بشكل ملحوظ في بعض المناطق التي تعتبر من النقاط الساخنة الرئيسية للعدوى مثل العاصمة موسكو، ولكن في بعض أجزاء البلاد الأخرى، لا يزال الوضع معقدًا.

ومن ناحية أخرى، تباطأ معدل نمو الإصابة بفيروس كورونا في روسيا، فخلال الفترة من 12 إلى 18 يوليو، تم تسجيل 174 ألفا و800 إصابة جديدة، وهو ما يتجاوز قيم الأيام السبعة السابقة بنسبة 1.4% فقط.

وبحسب مركز الأزمات، فقد تم اكتشاف 5 ملايين و958 ألفا و133 إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء في البلاد، وهو ما يزيد قليلاً عن 4% من السكان.