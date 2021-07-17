مديرية شباب كفر الشيخ تعلن مشاركتها في ملتقى روسيا

تستعد مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ للمشاركة في الوفد الشبابي لملتقى الشباب في روسيا الاتحادية، بناءً على توجيهات المحافظ اللواء جمال نورالدين، ورعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب.

جاء ذلك بناءً على توجيه الإدارة المركزية لبرلمان الشباب الدعوة لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ لترشيح المتميزين من شباب المحافظة من أعضاء برلمان الشباب، لأداء الاختبارات اللازمة بمقر الوزارة للسفر إلى روسيا، ضمن الوفد الشبابي لملتقى الشباب الدولي، الذي سيقام في الفترة من 2 إلى 8 سبتمبر 2021.

وأكد محافظ كفر الشيخ، في تصريحات له بهذا الصدد، أن الوفد الشبابي يُعد الأكبر لزيارة روسيا الاتحادية، مبيناً ان الزيارة تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتواجد الشبابي في المحافل الدولية، وفي ضوء دعم وزارة الشباب والرياضة لعام التبادل الإنساني المصري الروسي من خلال الشباب، مشيراً إلى أن المنتدى يعد منصة حوارية هي الأولى من نوعها بين الشباب المصري والروسي، يسهم في إيجاد مساحة كبيرة لزيادة الترابط بين الشباب المصري والشباب الروسي، وإشراك الشباب في تنمية التعاون بين مصر وروسيا.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن آخر موعد لتلقي الأسماء الأحد 25 يوليو، ومن المقرر أن تكون محاور الملتقى الرئيسية عن الشراكات في التعليم، والتنمية المستدامة، وعلى أعضاء برلمان الشباب ممن يتوافر بهم الشروط التقدم للإدارة الفرعية التابع لها، لإبداء رغبته في المشاركة قبل الموعد المحدد، موضحاً أن شروط الالتحاق تتضمن أن يكون عضواً في برلمان الشباب بمركز الشباب التابع له، وأن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً، وأن يكون لديه جواز سفر أو استخراجه في أسرع وقت ممكن.

وأضاف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، أن الهدف من الملتقى هو تطوير منصة حوار الشباب وتبادل الخبرات، لوضع أساس راسخ لمزيد من التعاون في المجال الشبابي بين روسيا ومصر، من خلال الفعاليات التي سيتم تنظيمها بين الجانبين الروسي والمصري في مجال الشباب، ضمن عام التبادل الإنساني المصري الروسي.