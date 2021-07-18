تحذيرات من «حواوشي الأضاحي»: رغيف «دهون وفتافيت عظام» بـ5 جنيهات

ينتشر خلال عيد الأضحى بكثافة الباعة الجائلون من بائعي الحواوشي وسندوتشات الكبدة والسجق في الشوارع والميادين العامة، وسط تحذيرات من الإقبال عليها من جانب استشاري التغذية، الدكتور محمد سامي، حيث أكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على المواطنين تناول الطعام والوجبات السريعة من أماكن موثوقة.

وأكد سامي أنه لا يستطيع المواطن التفرقة بين الحواوشي الفاسد من الصالح للاستخدام بسبب كثرة البهارات والإضافات التي يتم دمجها مع اللحوم وغالبا جميع الحواوشي الذي لا يتجاوز سعره 5 جنيهات يكون فاسدا.

وقال جزارون، لـ«الوطن»، إنهم باعوا بواقي الأضاحي من الدهون لفرمها مع اللحوم المستخدمة في الحواوشي، حيث قام عدد من المواطنين بالذبائح الأيام الماضية بكثرة.

وحذر جزارون من أن انتشار ظاهرة بيع رغيف الحواوشي بسعر 5 جنيهات على المقاهي وعربات الكبدة ومواقف السيارات بأن هذه الأسعار تستدعي الشك في مصدر وطبيعة اللحوم المقدمة، لأنه لا يعبر عن الحقيقة، ويجب على المواطنين اتخاذ الحذر وعدم الأكل من أماكن غير موثوقة.

وأكد أحمد حماد، جزار، في تصريحات لـ«الوطن»، أن رغيف الحواوشي الذي يباع على عربات أكل الشوارع والمقاهي ومحال في مناطق شعبية وسعره من 5 جنيبهات غير آمن وغير صحي لأنه مكون من بقايا لحوم الأضاحي وهي عبارة عن بقايا الدهون والجلود وفتافيت عظام الأضاحي.

يذكر أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ومفتشي الصحة شنت حملة على المحال والمجازر قبل عيد الأضحى المبارك، وأسفرت عن ضبط لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية، كما ضبطت أجهزة الأمن في الجيزة سيارة محملة بعدد من الحمير المذبوحة، قادمة من محافظة الفيوم، وبفحصها تبين أنها متجهة إلى حديقه الحيوان بالجيزة.