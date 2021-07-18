رئيس «شعبة اللحوم»: 10 جنيهات زيادة في أسعار «الأضاحي» لزيادة الطلب

سجلت أسعار اللحوم البلدي بالأسواق، ارتفاعا كبيرا بقيمة 10 جنيهات في الكيلو، اليوم الأحد 18 يوليو وقبيل عيد الأضحى، فيما استقرت أسعار الأضاحي عند مستوياتها دون زيادة.

وقال محمد وهبة، رئيس شعبة اللحوم بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع الأسعار يخضع لآلية العرض والطلب، لافتا إلى أن هناك وفرة في المعروض نتيجة تعدد المنافذ الحكومية وإقامة عدد من الشوارد في المحافظات لبيع اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين، وهو ما يعطي للمستهلك بدائل في الحصول على متطلباته من اللحوم بشكل يناسب قدرته المالية بأسعار عادلة.

وأفاد بأن الإنتاج المحلي من اللحوم لا يكفي الطلب وأنه يمثل 60% من إجمالي السوق، ويتم استيراد الباقي من الخارج وهو ما يسهم في استقرار الأسعار وعدم الضغط على شراء اللحوم البلدي.

وأضاف وهبة، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه رغم ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق، إلا أن عددا كبيرا من التجار قلل هامش ربحه لتحريك الأسواق التي أصبحت لا تستوعب الزيادة.

وهبة: فرصة لشراء لحوم الأضاحي بأسعار جيدة في وقفة عرفات

وفي السياق نفسه، دعا وهبة المواطنين لشراء الأضحية غدا وقفة عرفات لوفرة المعروض ووجود عروض سعرية لدى المربين خوفا من عدم بيعها في موسم عيد الأضحى وتعرضهم الخسائر، بعد ارتفاع أسعار الأعلاف، موضحا أن أسعار اللحوم تتراوح ما بين 130 و160 جنيها للكيلو الضأن.

وأشار إلى أن أسعار الاضاحى للموسم الجاري تتراوح بين 60 إلى 70 جنيها للكيلو الحي من الخراف، وأن أعلاها سعرا الخراف البرقي وهي تلك التي يتم تربيتها في مناطق مرسى مطروح والعلمين والساحل الشمالي، حيث يقترب سعر الأضحية وزن 50 كجم قرابة 3 آلاف جنيه.

فيما تتراوح أسعار الماشية بين 48 إلى 50 جنيها للكيلو الحي للجاموسي، ويصل سعر كيلو الحي من اللحم البقري إلى 55 جنيها للكيلو، أما سعر الجمال بما بين 16 إلى 30 ألف جنيه للجمل الواحد.

وأضاف وهبة، أن أسعار الأضاحي تشهد زيادات قبل العيد بأسبوع مع زيادة الطلب، وتشهد الأضاحي أسعارًا جديدة يوم الوقفة حيث يصل الطلب لذروته صباحا ومساء اليوم أسعار جديدة أخرى، وهي الأقل سعرا لتخلص منها حتى لا يضطر إلى تكاليف تربية جديدة.

وأشار إلى أن الدولة تستورد العجول من الخارج، لتلبية احتياجات الطلب المتزايدة خلال العيد.

ويبلغ حجم استهلاك السوق المصرية من اللحوم قرابة 1.2 مليون طن سنوياً، ويتم استيراد 60% منها من الخارج.

وبين وهبة إلى أن الطلب على اللحوم حاليا يشهد إقبالا متزايدا استعدادا للعيد، بداية من الأسبوع الجاري، حيث يزيد الإقبال على اللحوم في عيد الاضحى المبارك حتى يوم وقفة عرفات.

وعن أسعار اللحوم حالياً فهى تتراوح بين 140 إلى 160جنيها للكيلو الكندوز والضاني، والجملي بين 100 إلى 130 جنيها للكيلو، أما اللحم المستورد فسعره بين 90 إلى 100 جنيه للكيلو.

ومن المعروف، أن شروط الأضحية في الإبل أن تكمل الخمس سنوات فصاعدا، والأبقار فيشترط أن تكمل سنتين فصاعدا، في حين أن الماعز يجب أن تكمل سنة واحدة وتدخل في الثانية، وفي الضأن أن تتم ستة أشهر وأن تدخل في الشهر السابع، ويجب أن تكون سليمة وأن تتصف بخلوّها من الإصابة بعيب في اللحم والشحم، كالأمراض الواضح والعرج والعمى ولا مكسورة القرن ولا ساقطة الأسنان ولا هزيلة ولا مقطوعة الذنب.