الجزائر ترسل شاحنتي أكسجين إلى تونس لدعم جهودها في مكافحة كورونا

أكدت رئاسة الجمهورية التونسية أنه من المقرر أن تصل خلال الساعات المقبلة شاحنتان قادمتان من الجزائر، محملتين بالأكسجين لدعم جهود الدولة في مجابهة فيروس كورونا.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان أصدرته اليوم الأحد، أن الاتصالات تتواصل مع الدول الشقيقة لإرسال صهاريج أكسجين ومعدات طبية وأجهزة تنفس لمجابهة الجائحة.

وأكدت رئاسة الجمهورية التونسية أنه سيتم توزيع مختلف هذه المعدات والكميات من الأكسجين توزيعا عادلا بناء على دراسات علمية وتحت إشراف وزارة الصحة.