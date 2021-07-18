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محمود مسلم

الجزائر ترسل شاحنتي أكسجين إلى تونس لدعم جهودها في مكافحة كورونا

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أ ش أ
11:20 م | الأحد 18 يوليو 2021
تونس

تونس

أكدت رئاسة الجمهورية التونسية أنه من المقرر أن تصل خلال الساعات المقبلة شاحنتان قادمتان من الجزائر، محملتين بالأكسجين لدعم جهود الدولة في مجابهة فيروس كورونا.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان أصدرته اليوم الأحد، أن الاتصالات تتواصل مع الدول الشقيقة لإرسال صهاريج أكسجين ومعدات طبية وأجهزة تنفس لمجابهة الجائحة.

وأكدت رئاسة الجمهورية التونسية أنه سيتم توزيع مختلف هذه المعدات والكميات من الأكسجين توزيعا عادلا بناء على دراسات علمية وتحت إشراف وزارة الصحة.

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