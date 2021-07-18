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محمود مسلم

الكويت تخصص جسرا جويا لتزويد تونس بالأكسجين لمواجهة كورونا

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أ ش أ
10:44 م | الأحد 18 يوليو 2021
تونس

تونس

 تلقى الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأحد، مكالمة هاتفية من أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أكد الأخير خلالها تنظيم بلاده جسرا جويا اعتبارا من غد الاثنين لإرسال أوكسجين إلى تونس لمجابهة جائحة فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية كانت فرضت إغلاقا جزئيا في العاصمة تونس اعتباراً من أول شهر يوليو الجاري منعت بموجبه كافة التجمعات في وقت تسجل فيه البلاد أعداد وفيات قياسية جراء فيروس كورونا.

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