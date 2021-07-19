نجوم لبنان يدعمون ياسمين عبدالعزيز في أزمتها الصحية: «الله يحميكي»

حرص عدد من نجوم ونجمات لبنان، على الدعاء للفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، والتي تمر حاليا بأزمة صحية وتواجدها في العناية المركزة.

عبر صفحتها على «انستجرام»، نشرت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة للفنانة ياسمين عبدالعزيز وعلقت عليها قائلة «الله يحميكي ويقومك بالسلامة».

وحرصت النجمة اللبنانية إليسا، على الدعاء للنجمة ياسمين عبدالعزيز بالشفاء، ونشرت صورة للفنانة المصرية عبر حسابها على «تويتر»، وكتبت قائلة: «الله يشفيها ويكون معها يارب».

وقالت كارول سماحة عبر تويتر: «أدعو للفنانة ياسمين عبدالعزيز بالشفاء العاجل وفي حالة حدوث أي خطأ طبي أرجو محاسبة المسؤولين، لأن هذه الأخطاء الطبية تكررت مؤخرا كثيرا وهذا لا يجوز».

وقال المطرب وائل جسار عبر «فيس بوك»: «إن شاء الله تقومي بالسلامة وإن شاء الله الضحكة ما تفارق وجهك الله يحميكي (ياسمين عبدالعزيز)».

وأجرت ياسمين عبدالعزيز، عملية جراحية من أجل استئصال ورم ليفي من على الرحم، ورغم اعتيادية العملية، إلا أنه أثناء إجراء العملية في أحد المستشفيات الكبرى، حدث خطأ ما أثناء نقل الدم، واستلزم حصولها على أكياس من الدم والبلازما.

ونقلت ياسمين عبدالعزيز للعناية المركزة، وهي تعاني من تلوث وتسمم فى الدم، وهو ما ترتب عليه دخولها من جديد غرفة العمليات من أجل إجراء عملية جراحية جديدة خلال الساعات المقبلة.

وكتب زوجها، الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه بـ«فيس بوك» قائلًا: «يا جماعة بعد إذنكم أي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط، وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل شكرا ليكم».

وأضاف: «هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم.. دي كفاية أنها تهون عليها».