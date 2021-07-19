10 إجراءات لتفويج الحجاج لصعيد عرفات.. كل حافلة فيها 20 حاجا فقط

يستعد 60 ألف حاج من حجاج بيت الله الحرام، للانتقال الآن إلى مشعر عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم، إيذانًا ببدء موسم الحج لعام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث تستقبل المشاعر المقدسة حجاج بيت الله الحرام للعام الثاني على التوالي في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد وسط إجراءات احترازية مشددة.

استعدادات كبيرة لتفويج الحجاج لصعيد جبل عرفات الطاهر، لأداء وقفة عرفات كشف عنها الدكتور عمرو المداح وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية في تصريحات تلفزيونية له، وهذه الاستعدادات والاجراءات نرصدها لكم كما يلي:

1- يعتبر الحج استثنائيا خلال هذا العام للعام الثاني على التوالي.

2- تم نقل الحجاج من جميع أنحاء المملكة ويستعدون الآن للانتقال إلى صعيد جبل عرفات الطاهر.

3- اشترطت السلطات على الحجاج هذا العام أن يكونوا حصلوا على جرعتي اللقاح على أن يكون الحج لفئة عمرية محددة.

4- رغم عدد الحجاج المحدود، إلا أن الإجراءات الاحترازية فرضت تعيين ثلاثة أضعاف العدد العادي لخدمة الحجاج.

5- نسبة إصابة أي حاج بفيروس كورونا ضعيفة جدا.

6- قبل وصول الحاج للمناسك حال مخالطته لأي مصاب أو إصابته، يتم إلغاء ترخيص الحج الخاص به.

7- جدولة انطلاق حافلات الحجاج بشكل محدد وطبقا لخطة مسبقة.

8- كل حافلة تحتوي على 20 حاجا فقط، بجانب السائق، وتعتبر كل حافلة وحدة مستقلة معها مشرف مختص.

9 -عدم السماح بركوب الحافلات لغير المرخص لهم.

10- معرفة المخالطين حال ظهور أي إصابة ورصدهم بتقنية عالية للحفاظ على سلامة باقي الحجاج.