ارتفاع إصابات كورونا عالميا إلى 191.2 مليون.. والصين تسجل 5 حالات

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم، مسجلة 191218111 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 4105743 حالة، بينما وصل مجموع حالتات الشفاء من الفيروس إلى 174167127حالة.

وفي الصين، قالت السلطات الصحية في البلاد، اليوم، إنها سجلت 5 حالات إصابة جديدة محلية العدوى بالفيروس، في البر الرئيسي، أمس الأحد، في مقاطعة يوننان الواقعة جنوب غربي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية في تقرير يومي، إلى تسجيل 26 حالة وافدة جديدة، منها 8 حالات في قوانجدونج، و5 حالات في يوننان، و4 حالات في شنجهاي، و3 حالات في شنشي، وحالة واحدة في كل من بكين ومنجوليا الداخلية وتشجيانج وفوجيان وخنان وقانسو.

وأضات اللجنة الصينية، أنه لم يتم تسجيل أي حالات جديدة مشتبه بإصابتها بالفيروس أو حالات وفاة جديدة متعلقة بـ«كورونا»، أمس الأحد في البر الرئيسي.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 179203 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت وكالة مكافحة الأمراض، اليوم، تسجيل 1252 إصابة جديدة و حالة وفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 179203 حالة، فيما وصل مجموع حالات الوفيات إلى 2058 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ارتفاع إجمالي وفيات «كورونا» بالبرازيل إلى 542214 حالة

وفي البرازيل، قالت وزارة الصحة، أمس الأحد، إنه تم تسجيل 34126 إصابة جديدة و948 حالة وفاة إضافية بـ«كورونا»، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 19376574 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 542214 حالة.

المسكيك تسجل 4438 إصابة جديدة بـ«كورونا»

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، امس الأحد، تسجيل 4438 إصابة جديدة بـ«كورونا» و91 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بـ«كورونا» إلى 2659137 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 236331 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات المملكة المتحدة إلى 5433939 حالة

وسجلت المملكة المتحدة، أمس الأحد، 48161 إصابة جديدة بالفيروس و25 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5433939 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 128708 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

ورفعت إنجلترا تقريباً كل القيود الصحية المرتبطة بالفيروس، اليوم، الاثنين الذي أُطلِقت عليه تسمية «يوم الحرية»، على الرغم من ارتفاع الإصابات، واعتباراً من منتصف الليل في إنجلترا، ستفتح قاعات الحفلات والملاعب بكامل طاقتها، وستكون الملاهي الليلية قادرة مرة أخرى على استقبال الزبائن وسترفع القيود على عدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع، كما وسيوضع حد لإلزامية وضع الكمامة في وسائل النقل المشترك والمتاجر.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حث في وقت سابق، البريطانيين على توخي الحذر، وقال، إنه يجب عليهم عزل أنفسهم عندما يُطلب منهم القيام بذلك، تزامنا مع رفع قيود كورونا.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 2144 إصابة جديدة بـ«كورونا» و16 وفاة في الـ24 ساعة الأخيرة، موضحة، في تقرير يومي، أن إجمالي الإصابات في البلاد وصل إلى 557632 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9450 حالة.

ارتفاع إجمالي حالات الشفاء من الفيروس في المغرب إلى 531649 حالة

واشارت الوزارة المغربية، إلى تسجيل، 848 حالة شفاء من الفيروس، ليبلغ إجمالي حالات التعافي من الفيروس في البلاد إلى 531649 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأوضحت الصحة المغربية، ان عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، بلغ 11219675 شخصا، بينما بلغ عدد المتلقين للجرعة الثانية 6620665 شخصا.

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة في بيان، امس الأحد، تسجيل 5435 إصابة جديدة و173 وفاة جديدة بـ«كورونا»، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 546233 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى17527 حالة.

من جانبه، دافع الجراح الأمريكي فيفيك مورثي عن قرار إلزام سكان «لوس أنجلوس» أكبر مدن ولاية كاليفورنيا، وتقع جنوب غرب الولاية على ساحل المحيط الهادئ، بالكمامات، داعيا مناطق البلاد الأخرى لاتباع الخطوة ذاتها.

وقال مورثي، لقناة «أيه بي سي» الأمريكية، إنه في المناطق التي فيها عدد قليل من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، أو حيث تزداد الإصابات، من المنطقي جدا أن تقوم المقاطعات باتخاذ تدابير للحد من الإصابات، مثل قواعد فرض الكمامات التي وضعت في لوس أنجلوس، وتوقع الجراح الامريكي، أن يحدث ذلك في أنحاء أخرى من البلاد.

وفي سياق متصل، شددت مديرة «المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض»، روشيل فالينسكي، على أن 97% من الذين نقلوا إلى المستشفيات الشهر الماضي كانوا غير محصنين ضد الفيروس، وتلقى 48% فقط من الأمريكيين اللقاح بشكل كامل.

ترامب: سكان الولايات المتحدة يرفضون التطعيم بسبب عدم الثقة في نتائج الانتخابات الرئاسية

وقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الإدارة الأمريكية الحالية متأخرة كثيرا عن جدول التطعيم ضد فيروس كورونا المسصتجد «كوفيد 19»، مضيفا إن أفعال جو بايدن بعيدة كل البعد عن أن تكون الأفضل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح ترامب، أن سكان الولايات المتحدة يرفضون التطعيم بسبب عدم الثقة في نتائج الانتخابات الرئاسية والمعلومات التي تنشر في الإعلام الكاذب.

إفريقيا، أعلنت حكومة نيجيريا، وضع 6 ولايات إضافة إلى العاصمة «أبوجا» في أقصى حالة تأهب للحد من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

ووفقا لموقع «ورلد ميتر»، بلغ إجمالي الإصابات في نيجيريا 169329 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا»، إلى 2126حالة.

وجاء القرار النيجيري، عقب إعلان السلطات الصحية في البلاد، اكتشاف سلالة «دلتا» الهندية شديدة العدوى من «كورونا» ما وضع المسؤولين النيجريين، في حالة تأهب أمام موجة ثالثة محتملة.