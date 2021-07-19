محكمة يابانية تقضي بسجن أمريكي ونجله ساعدا كارلوس غصن على الهرب

قضت محكمة يابانية، بسجن أمريكيين اثنين 24 و 20 شهرا، بتهمة مساعدة الرئيس السابق لشركة «نيسان» اليابانية كارلوس غصن حيث كان يتابع بتهم فساد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان الأمريكيان أيكل تيلور وابنه بيتر، اللذان ساعدا رئيس الشركة في الهروب من اليابان إلى لبنان، قالا إن مساعدة كارولوس غصن، على الفرار من المحاكمة في اليابان كانت خطأ، وأنهما يأسفان عليه بشدة.

وفي جلسة استماع قبل حوالي 3 أسابيع، وافق مايكل تيلور وابنه بيتر على تأكيدات المدعين بأنهما ساعدا اللبناني «غصن» على الهروب من البلاد في نهاية عام 2019، وتم تسليمهما إلى اليابان من الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، وكانا يواجهان حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات كحد أقصى بتهمة إيواء مجرم أو تمكينه من الفرار.