موعد صلاة عيد الأضحى في المنيا

يتوافد الآف المصلين على المساجد الكبرى، بعد ساعات قليلة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة المنيا، والتي ستكون في تمام الساعة 5:38 دقيقة صباحا أي بعد شروق شمس الثلاثاء بـ 25 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى بالمنيا

ويبدأ توافد المصلين على المساجد الكبرى لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة المنيا من الساعة الخامسة باكر الثلاثاء، للبدء في التكبير والتهليل حتى شروق الشمس، وحينما تبلغ الشمس مقدار رمح أو رمحين يكون موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في المنيا في الساعة 5:38 صباحا.

استعدادات محافظة المنيا لعيد الأضحى

ووضعت محافظة المنيا خطة متكاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تعمل غرفة العمليات على مدار الـ 24 ساعة بالوحدات المحلية، والوحدات المحلية القروية، وإدارات الخدمات التابعة لها خلال فترة العيد.

وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وقيادات الأجهزة التنفيذية، على المتابعة والمرور المستمر على (المخابز- المستشفيات العامة والمركزية -الوحدات الصحية الأسواق -المجازر-الجمعيات الاستهلاكية)، للتأكد من انتظام سير العمل بتلك الأماكن، وتوافر السلع التى تلبى احتياجات المواطنين خلال هذه الفترة، والتأكد من سلامة المراسي، وصلاحية المعديات والمراكب الشراعية، بالتنسيق مع شرطة المسطحات، والموارد المائية، بالإضافة إلى متابعة الحالة العامة للنظافة، ورفع الإشغالات، بالتزامن مع اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

رصد التعديات خلال عيد الأضحى بالمنيا

كما شدد المحافظ، على رصد ومتابعة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبناء، خاصة خلال عطلة العيد، على أن تكون هناك غرف طوارئ مستمرة بالوحدات المحلية والزراعة والري لإزالة أي مخالفة على وجه السرعة، وهي في مهدها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأكد المحافظ، على تنفيذ ضوابط وزارة الأوقاف، بشأن إقامة صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة فقط، مع مراعاة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

كما وجه المحافظ، مديرية الطب البيطري، باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، على أن يتم العمل بالمجازر طـوال فترة العيد، وتلقى الشكاوى من المواطنين والرد عليها وذبح الأضاحي مجاناً أول أيام العيد، والتنسيق مع (الصحة -التموين -مباحث التموين)، لمراقبة أسواق عرض وبيع اللحوم والدواجن، بأنواعها بالشوادر والمجمعات، مع استمرار حملات النظافة المستمرة داخل وخارج المجازر، والتصدي بكل حزم للذبح خارج المجازر والمرور على الثلاجات ومحلات الجزارة لمتابعة المخزون والمعروض من اللحوم ومنتجاتها.

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