استقرار أسعار الذهب لليوم الثالث.. وعيار 21 بـ792 جنيها

شهدت أسعار الذهب، اليوم الإثنين 19 يوليو، بداية تعاملات البورصات العالمية استقرار لليوم الثالث على التوالي.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

سجلت أسعار الذهب، في محال الصاغة، ليباع عيار 24 بسعر 905 جنيهات، مقابل 905 جنيهات أمس السبت، وعيار 21 بسعر 792 جنيهًا، كما بلغ عيار 18 سعر 679 جنيهًا، أما الجنيه الذهب فبلغ سعره 6 آلاف و336 جنيهًا.

سعر الأوقية اليوم

سجلت سعر الأوقية اليوم الاثنين، 19 يوليو 2021 سعر 1.817.61دولار.

وهناك تحركات طفيفة في سعر الأوقية اليوم، للارتفاع بالمقارنة بنهاية تعاملات البورصات العالمية أمس.

وكانت أسعار الذهب قد شهدات تراجعًا طفيفًا بداية تعاملات الجمعة الماضي، ويأتي تراجع أسعار الذهب مدعومًا بارتفاع الدولار.

وهناك عوامل تؤثر فى المعدن الأصفر عالميًا منها، التضخم، ثم يأتي الدولار حيث يؤثر على تقلبات أسعار تداول الذهب وكلاهما مترابطان بشكل سلبي، فعندما يرتفع قيمة الدولار يؤدي إلى انخفاض سعر الذهب والعكس صحيح كما تشكل أسعار الفائدة في السوق طرفا ثالثا فى التاثير على المعدن الأصفر.

فعندما ترتفع أسعار الفائدة في السوق يفضل المستثمرون إيداع الأموال في البنوك أو الاستثمار في المنتجات المالية بدلاً من اختيار الذهب، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب.

وفي حالة تراجع دخل الفائدة يؤدي ذلك إلى توجه المستثمرون نحو شراء الذهب بما أثر ايجابيًا على أسعاره، وفي السياق نفسه تلعب الاضطرابات السياسية عاملًا آخرًا في التأثير على المعدن الأصفر، فكلما زذات التوترات السياسية زاد اللجوء إلى المعدن الأصفر للتحوط.

سعر الذهب محليًا

يتأثر سعر الذهب بالأحداث العالمية لحظيًا كشف تجار الصاغة بالغرف التجارية عن أن مبيعات عيد الأضحى لم تتعد 4% زيادة في حركة البيع بالمقارنة بالأيام العادية بحسب نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية.