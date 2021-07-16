سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 16-7-2021، في البورصات العالمية وأسواق المال، حالة من الارتفاع النسبي شأنه شأن باقي الأعيرة، وذلك بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك، وإقبال الكثيرين على حفلات الخطوبة والزواج وما يلزمها من شراء الذهب.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، بين 909 و911 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، بين 795 و797 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 681 و683 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب في البورصات العالمية اليوم الجمعة، بين 6360 و6376 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال

وسجلت أسعار الذهب في أسواق المال، ارتفاعًا أيضا وبيع عيار 24 بسعر 922.99 جنيه و58.75 دولار، وسجل عيار 21 نحو807.63 جنيهات، وعيار 18 نحو 692.25 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 6 آلاف و461 جنيهات.

وترتفع أسعار الذهب وفق قول العديد من الخبراء، مع تزايد المخاوف العالمية بشأن فيروس كورونا ومتحور دلتا الجديد، الذي بات يضرب الكثير من دول العالم، وقد يهدد وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي مجددا خلال العام الحالي.

وليس الذهب فقط، وإنما من بين أسعار المعادن الأخرى التي ارتفعت أيضا، كانت الفضة التي يحبها الكثير من الأشخاص، حيث سجلت حوالي 26.323 دولار للأوقية أمس الخميس الموافق 15 يوليو 2021، فيما سجل البلاديوم حوالي 2827.75 دولار للأوقية اليوم.