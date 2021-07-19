منها الاستعلام عن المعاشات للمستفيد.. تفاصيل 15 خدمة رقمية للتأمينات

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرف معاشات شهر أغسطس 2021، لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن، بدءا من الأحد الموافق 1 أغسطس 2021، أي بعد 12 يومًا من الآن، حيث سيتمّ تحويل جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

إتاحة العديد من الامتيازات التأمينية لأصحاب المعاشات

وأكّد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في تصريحات له، أنَّه تمّ إتاحة العديد من المستحقات والامتيازات التأمينية لـ أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أنَّه تمّ إتاحة قنوات صرف متعددة لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والتحول من التعامل بالبطاقات البلاستيكية التي تحمل شعار الهيئة، وقبولها على شبكة 1،2،3، والتي تدعم عمليات السحب النقدي فقط إلى أحد منتجات الجهاز المصرفي المتطورة.

وأشار إلى أنَّه سيتمّ إتاحة صرف المعاش من محفظة الهاتف المحمول بداية من أغسطس، وتزامنًا مع صرف معاشات أغسطس للتسهيل على المواطنين، حيث يتوجه صاحب المعاش أو المستفيد إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول لفتح محفظة إلكترونية، والتوقيع على طلب صرف المعاش عليها.

وأعلنت الهيئة القومية للتأمينات عن إطلاق مجموعة خدمات تأمينية عبر بوابة مصر الرقمية، موضحة أنَّ رقمنة الخدمات المتعدده، نتاج الربط بين جهات الدولة المختلفة تتمثل في 15 خدمة خلال شهر يوليو الجاري، كالتالي:

- الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه.

- الاستعلام عن الرقم التأميني.

- الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد.

- الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- الاستعلام عن آخر مدة تأمينية.

- الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي.

- الاستعلام عن رصيد حساب.

- الاستعلام عن بيانات رخصة مركبة.

- الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف.

- الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي.

- الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف.

- الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج.

- الاستعلام عن سداد العاملين بالخارج.

- الاستعلام عن بيانات «مركبة أو أكثر» للمالك.

- الاستعلام عن رصيد حساب سيارة.