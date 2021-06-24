صرف معاشات يوليو 2021 بالزيادة الخميس المقبل

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ومكاتب البريد والبنوك، لصرف معاشات شهر يوليو 2021 بزيادة قدرها 13%، التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ إذ سيبدأ صرف الزيادة يوم الخميس القادم الموافق 1 يوليو 2021، لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن، أي بعد 6 أيام من الآن.

وأكدت الهيئة في بيان سابق لها، أن زيادة المعاشات جاءت وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصرف الزيادة تزامنا مع صرف معاشات يوليو 2021، بإجمالي 282 مليار جنيه.

وأوضحت التأمينات، أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 نص على أن تزيد المعاشات في 30 يونيو من كل عام، اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم، بحد أقصى 15%.

ولفت الهيئة القومية للتامينات والمعاشات، إلى أنه جرى الاستعداد لصرف معاشات يوليو 2021، مشيرا إلى أنه سيجري تحويل جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد، قبل البدء بصرف معاشات يوليو 2021، الخميس المقبل.

إغلاق كل منافذ الصرف الخاصة بالتأمينات

وأكد مصدر بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه تم إغلاق كل منافذ الصرف الخاصة بالتأمينات، لافتًا إلى أنه بعد أن تم تحديد موعد صرف معاش يوليو 2021، يستطيع من يحمل بطاقات الصراف الآلي الصرف من أي ماكينة صراف آلي، أو من خلال مكاتب البريد في حالة تحويل معاشه على هيئة البريد.

ونفت هيئة التأمينات تزامنًا مع تحديد موعد صرف معاشات يوليو 2021، ما تردد مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إيقاف صرف المعاشات لأصحاب البطاقات الزرقاء القديمة.

وأكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في بيان له، أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون، ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، مشيرًا إلى أن الدولة مستمرة في الوفاء بجميع المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، دون أي انتقاص.