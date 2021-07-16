«التأمينات» توضح كيفية وشروط صرف منحة وفاة صاحب المعاش للورثة الشرعيين

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن منحة الوفاة تصرف لمستحقي المعاش بنسبة النصيب المستحق لكل منهم، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد، أديت إليه المنحة بالكامل، ولا تستحق المنحة في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش، ولا تصرف المنحة للورثة الشرعيين، جاء ذلك ردا على سؤال المواطنين على الموقع الرسمي للهيئة.

يشترط لاستحقاق الأخت معاش أخيها المتوفى ألا تكون متزوجة

وأكدت الهيئة أنه وفقا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، يُشترط لاستحقاق الأخت معاش أخيها المتوفى، ألا تكون متزوجة، بالإضافة إلى شروط الإعالة، وهي ‌ألا يكون أي من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه في المعاش، وألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أي مصدر يعادل قيمة نصيبه في المعاش أو يزيد عليه، بالإضافة إلى أنه يشترط ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو إبن أو ابنة متوسط دخولهم جميعا من أي مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.

مستندات الحصول على منحة الوفاة

وأوضحت الهيئة، على موقعها الرسمي، أن هناك عدة مستندات للحصول على منحة الوفاة تتمثل فيما يلي:

- شهادة وفاة صاحب المعاش.

- النموذج المحدد بشأن المستفيدين من المعاش.

- المستندات اللازمة لاستحقاق كل حالة من حالات المستحقين للمعاش، حيث يشترط لاستحقاق الأرملة المعاش أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج، مؤكدة أن المطلقة طلاقًا رجعيًا تعتبر في حكم الأرملة في الحالتين الآتيتين:

- المطلقة التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق.

- المطلقة الحامل التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.