استقرار أسعار البيض اليوم في السوق

الكثير من أفراد الأسرة وخاصة السيدات يبحثن بشكل يومي عن أسعار السلع خاصة أسعار البيض كونها من الأطباق الرئيسية التي تقدم يوميًا خلال وجبة الإفطار، فضلا عن أنَّها مكون رئيسي في بعض الوصفات، وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، متوسط أسعار البيض اليوم الإثنين 19 يوليو 2021، في السوق المحلية، وفقًا للغرفة التجارية.

واستقرت أسعار البيض اليوم الإثنين يوليو 2021، في السوق المحلية، حيث سجل سعر طبق البيض الأبيض 41 جنيهًا، وسجل طبق البيض البلدي 45 جنيهًا للطبق.

سعر البيض البلدي الطبق بـ45 جنيهًا

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إنَّ سعر طبق البيض البلدي يباع في الأسواق 45 جنيهَا، والأحمر بـ44 جنيها للطبق، ويأتي البيض الأبيض كأرخص الأسعار ليسجل سعر 41 جنيها للطبق، مشيرا إلى أن أسعار البيضاليوم الاثنين 19 يوليو 2021 شهدت استقرارا.

سعر طبق البيض الأبيض 41 جنيهًا في السوق

ونوه رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إلى أنّ نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا، وفقًا لآخر إحصائية، مؤكّدًا أنّ إنتاج مصر من البيض يكفي للاستهلاك المحلي بل يزيد على الطلب

سعر طبق البيض الأحمر

وسجل سعر طبق البيض الأحمر في السوق للطبق 43 جنيهًا.

يُذكر أنَّ عدد من أطباء التغذية بالمعهد القومي للغذاء أكّدوا أنَّ كل بيضة تحتوي على 7 جرامات من الدهون، بينما تزيد النسبة في البيض البلدي، وتحتوي البيضة على 70 سعرة حرارية، بالنسبة للبيض الأحمر والأبيض، وتزيد النسبة في البيض البلدي، و12 جرامًا من البروتين تحتويه البيضة الواحدة من البيض الأحمر والأبيض، وتزيد النسبة في البيض البلدي، وشهدت الثروة الداجنة في مصر شهدت طفرة خلال الفترة بعد اهتمام وزارة الزراعة بالثروة الداجنة وتمّ الإعلان أن مصر من أكبر الدولة المنتجة للبيض في المنطقة.