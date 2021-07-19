إصابة ثلاثة أطفال أشقاء بالتسمم في أسيوط

أصيب ثلاثة أطفال أشقاء بحالة تسمم، إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة، اليوم، أُعدت داخل المنزل بقرية العتمانية التابعة لمركز البداري بأسيوط، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى البداري المركزي.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة البدارى بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من المستشفى، بوصول كل من «روجيه صابر أحمد السن، خمس سنوات، أحمد صابر أحمد، 11 سنة، آيات صابر أحمدظ، 4 سنوات»، مقيمين بقريه العتمانيه دائرة المركز مصابين بقئ وإعياء شديدين يشتبه في كونه تسمما غذائيا وأجريت الإسعافات اللازمة لهم، وحالتهم مستقرة.

وبانتقال قوات الشرطة وسؤال أفراد الأسرة، أقروا أن إصابتهم نتيجة تناولهم وجبة غذائية أُعدت داخل المنزل، وكلفت المباحث بملاحظة الحالة، وحُرر المحضر اللازم، وتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

يشار إلى أن هذه هى المرة الثانية منذ أمس بالبدارى التي يصاب فيها أطفال أشقاء بتسمم غذائى فى وجبات منزلية فاسدة حيث أصيب أمس الأحد ثلاثة أطفال أشقاء بتسمم، إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة أُعدت داخل المنزل بقرية قاو النواورة التابعة لمركز البداري بأسيوط، ونُقل المصابون إلى مستشفى البداري المركزي.