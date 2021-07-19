عاجل.. وفاة رسام الكاريكاتير الدنماركي صاحب الرسوم المسيئة للنبي

توفي رسام الكاريكاتير الدنماركي، كيرت ويسترجارد، الذي تسببت رسومه المثيرة للجدل للنبي محمد «صل الله عليه وسلم∙، والتي عرفت بـ«الرسوم المسيئة للنبي»، بغضب المسلمين حول العالم.

عمل ويسترجارد في جريدة جيلاندس-بوستن الدنماركية منذ مطلع الثمانينيات، ولكنه تحول لرسام ذائع الصيت، في عام 2005، بعد أن عرض رسوما مثيرة للجدل صورت النبي محمد، حسبما ذكرت قناة «الحرة» الأمريكية.

وسبق للشرطة الدنماركية أنَّ ألقت القبض على رجل صومالي مسلح بسكين، حاول قتل الرسام في منزله عام 2010.

وتوفي يسترجارد عن عمر 86 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، واضطر في آخر سنوات حياته للعيش تحت حماية الشرطة في عنوان سري.