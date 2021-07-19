يحدث الآن.. القنوات العربية تنقل بث مباشر من جبل عرفات

تنقل جريدة «الوطن»، بثا مباشرا عن مشاعر الحج 2021، والتي تنقلها القنوات المصرية والعربية، كما تبث هذه القنوات من جبل عرفات في بث الآن مباشر، وذلك ليتابع المشاهدون مناسك الحج 2021 بسهولة على الهواء مباشرة، وينقل التلفزيون السعودي على الهواء الآن نقل الحجاج وتصعيدهم على عرفات في بث الآن مباشر.

جبل عرفات الآن مباشر

ويتوجه حجاج بيت الله بعد مغيب يوم عرفة إلى مزدلفة ليبيتوا ليلتهم هناك قبل التوجه لمنى مجددا، لرمي جمرة العقبة الكبرى والمبيت ورمي الجمرات خلال أيام التشريق الثلاثة.

وأمس الأحد، جرى استبدال كسوة الكعبة المشرفة كما جرت العادة السنوية في ليلة وقفة عرفات، وقام الفريق المكلف من الإدارة العامة لمجمع «الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة» بتفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة، ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها.

وجبل عرفات في المملكة العربية السعودية يطلق عليه العديد من الأسماء الأخرى غير عرفات، مثل جبل الرحمة وجبل القرين وجبل الآل وجبل النابت، ويبلغ ارتفاعه ثلاثين مترا، ويبعد 10 كيلو مترات من مشعر منى و6 كيلو مترات من مشعر المزدلفة.

صلاة العيد في السعودية

وفي سياق متصل أجازت المملكة العربية السعودية أداء المسلمين صلاة عيد الأضحى 2021 في المساجد والساحات المفتوحة الواسعة، شريطة اتباع المصلين جميع الإجراءات الاحترازية لضمان الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأنه فلكياً سيكون عيد الأضحى المبارك الثلاثاء 10 ذي الحجة 1442 هجرياً، الموافق 20 يوليو 2021.