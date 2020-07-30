بث مباشر.. حجاج بيت الله الحرام يصعدون جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم
السعودية اكتفت بتحديد أعداد صغيرة من الحجاج بسبب كورونا
كتب:
أحمد حامد دياب
07:06 ص | الخميس 30 يوليو 2020
بث مباشر لتصعيد حجاج بيت الله الحرام لصعيد جبل عرفات الطاهر بمكة المكرمة لأداء ركن الحج الأعظم.
ويؤدي حجاج بيت الله الحرام اليوم، ركن الحج الأعظم، وذلك بالوقوف في جبل عرفات الطاهر، وسط إجراءات احترازية مشددة، وتخفيف غير مسبوق في أعداد الحجيج، حيث لم تستقبل السعودية حجاجا من خارج المملكة، واكتفت بتحديد أعداد صغيرة من حجاج الداخل من المواطنين بنسبة 30% والمقيمين بنسبة 70%.