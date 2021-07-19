أدعية يوم عرفة.. أفضل ما قاله الرسول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له

في محاولة لاغتنام ثواب يوم عرفة والفوز بفضله العظيم الذي أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، تصدر محركات البحث على شبكة الإنترنت أدعية يوم عرفة والبحث عن دعاء «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلِ شيءٍ قدير».

دعاء يوم عرفة.. لا إله إلا الله وحده لا شريك له

ويعد الدعاء من الأعمال الصالحة التي يستحب أن يكثر منها المسلمين في يوم عرفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "خير الدعاء دعاء يوم عرفة"، وتوجد صيغ مختلفة من أدعية يوم عرفة، إلا أنه روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خيرُ الدُعاءِ يوم عرفةَ وخير ما قلت أنا والنَبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلِ شيءٍ قدير».

وفيما يعد من أشهر أدعية يوم عرفة، دعاء «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلِ شيءٍ قدير»، حيث أنه سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روي عنه إنه خير ما كان يقوله هو والنبيون من قبله، إلا أن هناك صيغ أخرى من أدعية يوم عرفة.

ومن أدعية يوم عرفة غير دعاء «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلِ شيءٍ قدير»: «اللهم أزح من قلبي كل خوف يسكنني، وكل ضعف يكسرني، وكل أمر يبكيني، وافتح لي أبواب المغلقة».

أدعية يوم عرفة

كما اوردت دار الافتاء المصرية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من أدعية يوم عرفة دعاء: «اللهم في يوم عرفة قربنا إليك ولا تجعل في قلوبنا إلا إياك وارزقنا من يد حبيبنا شربة هنيئة وارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم شفع فينا القرآن، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم ارزقنا رؤية سيدنا محمد، اللهم ارزقنا رؤية وجهك الكريم ومتعنا بالنظر إليك، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم أجرنا من النار ومن حر النار، اللهم اكتبنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، اللهم ارزقنا البركة في كل شيء، سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك ونشهد أن لا إله إلا أنت وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين».