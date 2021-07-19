«العارف» يحقق إيرادات مليونًا و545 ألف جنيه خلال ليلة عرض أمس

حقق فيلم «العارف»، إيرادات كبيرة خلال ليلة عرض أمس الأحد بدور العرض السينمائي، بلغت مليونًا و545 ألف جنيهًا في شباك التذاكر، ليتصدر المركز الأول ضمن قائمة الأفلام التي تعرض حاليًا في السينما.

فيلم «العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء، وبدأ عرضه في السينما يوم الأربعاء الماضي، وسبقه تنظيم حفلًا للعرض الخاص مساء الثلاثاء، حضره أبطال الفيلم، وعدد كبير من النجوم.

معلومات عن فيلم «العارف»

تدور أحداث فيلم «العارف» حول الحرب الجديدة من خلال التكنولوجيا وسيطرة «الهاكرز»، من خلال تورط يونس ويجسد دوره أحمد عز الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في سرقة أحد البنوك عن طريق شبكات الإنترنت، ويقع في مأزق ويتورط من قبل إحدى العصابات الخطيرة التي تستهدفه وعلى رأسهم راضي والذي يجسد دوره الفنان أحمد فهمي.

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ويعرض في السينما حاليًا بخلاف فيلم «العارف» الذي يتصدر القائمة من حيث الإيرادات، 5 أفلام وهما على الترتيب والأحدث فيلم «البعض لايذهب للمأذون مرتين» بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني والذي جاء في المركز الثاني من حيث الإيرادات بنحو 986 جنيها، وفيلم «مش أنا» بطولة تامر حسني وحلا شيحة وحقق أمس 612 ألف جنيه، وفيلم «أحمد نوتردام» بطولة رامز جلال، وغادة عادل والذي حقق 10 آلاف جنيه، وفيلم «ماما حامل» بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، حقق ألف و707 جنيهات.