ضبط 11063 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 11063 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ11025 منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 38 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

كما أسفرت جهود أجهزة الوزارة عن تحرير 840 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 243 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1717 أرجيلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.