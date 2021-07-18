«الداخلية»: قافلة طبية للكشف على نزلاء سجن القناطر للنساء و«أبي زعبل»

وجهت وزارة الداخلية، قافلة طبية مشتركة من وزارة الصحة وقطاع السجون، بسيارة الفحص الجموعي المجهزة بغرفة أشعة، لسجن القناطر للنساء، وأجريت الفحوصات اللازمة لعدد من النزيلات.

كما جرى توجيه قافلة طبية من قطاع السجون، لليمان «أبي زعبل 2»، ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية، لتوقيع الكشف الطبي على النزلاء، وتقديم الرعاية الطبية لهم، وجرى توقيع الكشف الطبي على عدد من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية، على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية، في ضوء التعاون والمثمر والبناء بين وزارة الداخلية ممثلة في قطاع السجون، ووزارة الصحة.

وتوالي وزارة الداخلية، جهودها في استمرار توجيه القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.