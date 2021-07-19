ضبط 49 قضية في حملات تموينية ضبطت 21 طن لحوم فاسدة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات تموينية نوعية لضبط مخالفات اللحوم.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 49 قضية بإجمالي مضبوطات 21,047 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق.. جاء أبرزها على النحو التالى :-

ضبط 8,010 طن كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة البحيرة .

ضبط 3,2 طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط 2,2 طن كبدة مجمدة وسجق غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة الدقهلية.

ضبط 2 طن لحوم مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع.