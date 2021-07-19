«التنمية المحلية» تحذر من مخالفات البناء في العيد

حذرت وزارة التنمية المحلية، المحافظات من أن أي محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى للبناء المخالف، مشددة على المحافظين التحرك الفوري والمتابعة ورصد أي تجاوزات من قبل الوحدات المحلية والتعامل السريع معها بكل حزم واتخاذ إجراء قانونى ضد المخالف، مشددًا على منع أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة

إجراءات ضد مخالفات البناء

وفى سياق متصل، خاطبت محافظة القاهرة كل الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بعدم السماح بأي بناء مخالف فترة إجازة العيد وانفاذ القانون على المخالفين.

وأكّد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدي لمحاولات البناء المخالف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، داعيًا رؤساء الأحياء باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية ورصد أي أعمال بناء مخالف بكل الأحياء والتعامل الفوري معها، مشيرًا إلى معاقبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.

120 ألف وصلة صرف صحي منزلية

وفي إطار خدمة الأسر الفقيرة خاصة في القرى الأكثر احتياجا، أكّد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنَّ الوزارة تستهدف تنفيذ 120 الف وصلة منزلية للصرف الصحى خلال العام المالي الحالي باعتماد 600 مليون جنيه وذلك للأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى انتهاء الوزارة من تنفيذ 85 ألف وصلة منزلية في 106 قرى لخدمة قرابة 850 ألف مواطن.

ولفت إلى أنَّ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تتولى تحصيل أعمال تنفيذ الوصلات من المشتركين وبما لا يزيد على 40 جنيهًا كقسط شهري عن كل مشترك، ويتمّ تخصيص حساب بالبنك المركزي تستخدم عائداته كصندوق دوار في تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر البسيطة الأولى بالرعاية في القرى والمراكز.