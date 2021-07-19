ضبط 169 قطعة سلاح ناري و183 قضية مخدرات وتنفيذ 60 ألف حكم في 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (169 قطعة سلاح ناري، بحوزة 132 متهما).. وذلك على النحو التالي:

(17) بندقية آلية.

بندقية رصاص.

(30) بندقية خرطوش.

(115) فردا محليا.

(6) طبنجات.

(397) طلقة مختلفة الأعيرة.

(193) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (60765) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

(268) حكم جناية.

(17386) حكم حبس جزئي.

(3144) حكم حبس مستأنف.

(31177) حكم غرامة.

(8790) مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابي، ضم (4) متهمين، ارتكبوا 26 حادثا متنوعا.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (183) قضية مخدرات.. بإجمالي (193) متهما ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (37٫660 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (10٫350 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (2٫693 كيلو جرام).

كيمة من مخدر الإستروكس وزنت (1٫255 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1٫022 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (15 جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (105 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (991 جرام).

عدد (4456) قرص مخدر.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (37) متهما.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (25) متهما.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (255) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (25073) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (49) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (9) منهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.