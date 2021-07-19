ضبط تشكيل عصابي للإتجار بالمخدرات في الغربية

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، قيام 4 أشخاص وربة منزل، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة الغربية، بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من المنطقة الواقعة بين مركزي شرطة (زفتى - بركة السبع) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (بندقية آلية – 3 خزائن – كمية من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وضبط متجرى المواد المخدرة.