موعد صلاة عيد الأضحي في محافظة السويس.. شروط وضوابط

استعدت مساجد محافظة السويس، لأداء صلاة العيد، عقب إعلان موعد صلاة عيد الأضحي في محافظة السويس، من قبل معهد البحوث الفلكية، ومن المقرر أن تقام صلاة عيد الأضحى وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل مديرية الأوقاف بالمحافظة، فضلا عن تشكيل لجان لمتابعة آداء الصلاة بالمساجد المخصصة لها، كما جرى الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال المصلين وتوزيع الأئمة ومخاطبة الإدارات التابعة للمديرية بضوابط وشروط إقامة صلاة عيد الأضحى 2021، مع التشديد على ارسال تقريرا للمخالفات إن وجدت لإبلاغ وزارة الأوقاف واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين.

وتنشر« الوطن»، موعد صلاة عيد الاضحى في محافظة السويس، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار اليوم.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة السويس.. الشروط

ووضعت مديرية أوقاف محافظة السويس عددا من الشروط لإقامة الصلاة عقب إعلان موعد صلاة عيد الاضحي في محافظة السويس، من بينها عدم اصطحاب الأطفال، ومنع المصلين غير الملتزمين بارتداء الكمامة من دخول المساجد، فضلا عن ضرورة اصطحاب كل مصل للمصلى أو السجادة الخاصة به، بالإضافة إلى ضرورة اتباع علامات التباعد الاجتماعي التي وضعتها وزارة الأوقاف داخل المساجد، كما يراعى تنظيم صفوف المصلين عند الدخول، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق فقط، والالتزام بنص الخطبة التي حددتها وزارة الأوقاف، على ألا يتعدى وقتها الـ10 دقائق إضافة إلى 7 دقائق للتكبيرات.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة السويس.. جاهزية 324 مسجدا

كما أعلنت محافظة السويس، عن جاهزية 324 مسجدا لآداء صلاة عيد الأضحى بعد إعلان معهد البحوث الفلكية موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة السويس، حيث روعي توزيع المساجد جغرافيا بحيث تغطي كافة الأحياء السكنية، فضلا عن تطهيرها وتعقيمها ووضع علامات التباعد بها، وتجهيز الأئمة الذي سيؤمون المصلين وأن يكونوا تابعين لوزارة الأوقاف، ومنع إعتلاء غير الأزهرين أو التابعين لوزارة الأوقاف لمنابر المحافظة.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة السويس.. 5:27 دقيقة

ووفقا لحسابات معهد البحوث الفلكية فإن موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة السويس سيكون في تمام الساعة 5:27 دقيقة صباحا بحسب التوقيت المحلي للمحافظة، وسيجري استمرار غلق دورات المياه مع عدم فتح المصلى الخاص بالنساء الذي يتواجد ببعض المساجد، وناشدت مديرية الأوقاف المواطنين بضرورة الالتزام حفاظا على صحتهم وخوفا من انتشار فيروس كورونا.